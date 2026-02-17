Первый осетин в истории UFC попробует исправиться за провал. Бекоеву нужно побить американца-середняка

Сейчас Тришон на череде из двух неудач, так что провал в бою с Бековым, по идее, должен стать для него приговором — все-таки в лучшей лиге мира, как правило, не держат людей с рекордом 5−5. Вероятно, матчмейкеры решили подобрать для Азамата проходного оппонента, чтобы немного подтолкнуть одного из своих самых перспективных средневесов. Бекоев выглядит уверенным фаворитом в противостоянии с Гором, и это радует. Но есть и обратная сторона медали — поражение от явного андердога может перечеркнуть будущее Азамата в UFC.