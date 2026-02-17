Первый осетин в истории UFC попробует исправиться за провал. Бекоеву нужно побить американца-середняка

4 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC из серии Fight Nights, и в одном из главных событий предварительного карда свой четвертый бой в лиге проведет россиянин Азамат Бекоев. Соперником первого осетина в истории лучшей организации мира станет Тришон Гор — проходной средневес из США.
Азамату Бекоеву 30 лет, и он еще до недавнего времени считался одним из самых перспективных бойцов среднего веса UFC. Пройдя через выступления в ACA и ACA: Young Eagles, осетин перебрался в США, где поначалу не особенно ладилось. Какое-то время Бекоеву пришлось посвятить выступлениям во второстепенной организации LFA, и на этом этапе карьеры Азамата было все настолько непросто, что ему даже пришлось поработать таксистом.
Все изменилось в январе 2025-го: Бекоев согласился выйти на замену, чтобы подраться с Заком Рисом, красиво финишировал соперника в первом раунде и получил контракт с UFC. В мае того же года россиянин вышел в октагон второй раз — и снова оформил быстрый нокаут. На этот раз от агрессии Азамата пострадал Райан Лодер.
Набрав хороший ход, Бекоев уже начал поглядывать в сторону топ-15. Чтобы приблизиться к видимой части рейтинга UFC, Азамату нужно было побежать Юсри Белгаруи в прошедшем октябре. Однако россиянин не справился с бывшим кикбоксером и уступил ему досрочно в третьем раунде.
Первая неудача Бекоева в UFC стала неприятным сюрпризом для многих людей, кто с интересом наблюдает за карьерой осетина, ведь он взял настолько многообещающий стартовый разбег в лиге. Однако подобное случается и с самыми талантливыми бойцами, так что у Азамата есть все шансы вернуть себе прежние позиции и впоследствии продолжить продвижение к топам.
Для этого Бекоеву необходимо победить Тришона Гора из США, и эта задача не кажется такой уж хлопотной для Азамата. На счету американца девять профессиональных боев — и в четырех из них средневес проиграл (то есть, почти в половине случаев). Гор выступал в UFC шесть раз и получил четыре поражения в этих поединках.
Сейчас Тришон на череде из двух неудач, так что провал в бою с Бековым, по идее, должен стать для него приговором — все-таки в лучшей лиге мира, как правило, не держат людей с рекордом 5−5. Вероятно, матчмейкеры решили подобрать для Азамата проходного оппонента, чтобы немного подтолкнуть одного из своих самых перспективных средневесов. Бекоев выглядит уверенным фаворитом в противостоянии с Гором, и это радует. Но есть и обратная сторона медали — поражение от явного андердога может перечеркнуть будущее Азамата в UFC.