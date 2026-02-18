Ислам Махачев стал послом самбо в мире

«Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах самбо до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы людей по всему миру. Мы высоко ценим его вклад в популяризацию нашего вида спорта и с гордостью присваиваем почетное звание “Посол самбо в мире”. Уверен, деятельность Ислама в новом качестве поможет привлечь миллионы людей в орбиту отечественного вида спорта во всех уголках земного шара», — подчеркнул президент ФИАС Василий Шестаков.