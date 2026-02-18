Ричмонд
Ислам Махачев стал послом самбо в мире

Чемпион UFC Ислам Махачев получил почетное звание «Посол самбо в мире».

Источник: UFC

Церемония прошла 18 февраля в Международном центре самбо в Лужниках на встрече с президентом Международной федерации самбо (ФИАС) Василием Шестаковым.

Глава федерации поблагодарил бойца за вклад в популяризацию самбо и вручил ему памятный знак ФИАС. Главным событием встречи стало присвоение Махачеву почетного звания. Ему также подарили именную куртку самбо с фамилией и логотипом федерации. Вторую куртку спортсмен подписал и передал в музей ФИАС.

Василий Шестаков пригласил Ислама Махачева стать почетным гостем 50-го чемпионата мира по самбо, который пройдет в ноябре 2026 года в Самарканде.

«Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах самбо до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы людей по всему миру. Мы высоко ценим его вклад в популяризацию нашего вида спорта и с гордостью присваиваем почетное звание “Посол самбо в мире”. Уверен, деятельность Ислама в новом качестве поможет привлечь миллионы людей в орбиту отечественного вида спорта во всех уголках земного шара», — подчеркнул президент ФИАС Василий Шестаков.

