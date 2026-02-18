Махачев — о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»

"Я и так неофициально являлся послом самбо в мире. Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта.
Много федераций открыто. Мы стараемся, объясняем и показываем людям. У меня в технике ММА много приемов из самбо. Думаю, можно сказать, что лучшие бойцы ММА в мире — самбисты. В некоторых аспектах самбо даже пожестче", — сказал Махачев.
Ислам Махачев стал послом самбо в мире.
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше