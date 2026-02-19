Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри — как Хабиб — Конор с AliExpress»

"Можно ли назвать бой с Гэрри второй частью дагестанско-ирландского противостояния? Как говорится, с AliExpress.
Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет — не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, еще будут такие бои, но не с Гэрри", — сказал Махачев.
Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.
Махачев — о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты».
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше