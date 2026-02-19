Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри — как Хабиб — Конор с AliExpress»

Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет — не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, еще будут такие бои, но не с Гэрри", — сказал Махачев.