«Мы нашли специалиста по матчам с бойцами». Комик Тамби Масаев сыграет за «Банку» против Fight Nights в НаПике

34-летний артист сыграет 21 февраля против Fight Nights. Матч пройдет в Москве в манеже «Академия Будущего» в Терехове. Начало матча в 18:30 (мск).
«Никита [Сухоносов] пропустит матч с Fight Nights из-за красной карточки, Федос [Маслов] — на Олимпиаде в Милане. Кому же по силам заменить нашего вратаря? Мы нашли специалиста по матчам с бойцами — Тамби с нами!» — написали в соцсетях «Банки».
Масаев — участник шоу «Что было дальше?» и соведущий Адама Зубайраева в подкасте Hustle show, героями которого становились Хасбулла Магомедов, Александр Кержаков, Хабиб Нурмагамедов, Артем Дзюба и Хамзат Чимаев.
Ранее за «Банку» выступили рэперы Ганвест и Грязный Рамирес и актер Дмитрий Чеботарев.
Самый внезапный коллаб дня — человек-мем Ганвест в российской Кингс Лиге.