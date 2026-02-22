Ричмонд
Сперцян выложил фото с Овечкиным и Хасбиком: «???»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян встретился с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

Футболист опубликовал фото с хоккеистом и блогером Хасбуллой Магомедовым, известным по прозвищу Хасбик.

«???», — подписал публикацию Сперцян.

Фото: соцсеть Эдуарда Сперцяна.

