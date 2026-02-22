«Легенда нашего поколения». Геннадий Головкин встретился с Джеки Чаном

«Встреча с Джеки Чаном, легендой нашего поколения», — подписал Головкин совместное фото с актером.
Джеки Чан посетил показательные выступления на Олимпиаде-2026.
WBO дисквалифицировала Алимханулы за допинг, но оставила чемпионский пояс.
