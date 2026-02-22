Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Легенда нашего поколения». Геннадий Головкин встретился с Джеки Чаном

Президент World Boxing Геннадий Головкин встретился с кинозвездой Джеки Чаном.

Источник: Спортс"

«Встреча с Джеки Чаном, легендой нашего поколения», — подписал Головкин совместное фото с актером.

Джеки Чан посетил показательные выступления на Олимпиаде-2026.

WBO дисквалифицировала Алимханулы за допинг, но оставила чемпионский пояс.