Жена Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД

Жена казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова 19 раз за год привлекалась за нарушения ПДД. Об этом стало известно в ходе заседания суда в Таразе по делу о смертельном ДТП, передает МИА «Казинформ».

Источник: Соцсети

По словам гособвинителя, за год до смертельной аварии в Жамбылской области подсудимая 19 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

По данным прокурора, речь идет о неоднократном превышении скорости (иногда более чем на 40 км/ч), нарушении правил остановки и стоянки, несоблюдении требований дорожных знаков и разметки, а также эксплуатации авто с нарушением установленных требований.

Кроме того, отметил гособвинитель, было и непристегивание ремнем безопасности, нарушения требований к использованию световых приборов и другое.

Как заявила сторона защиты, машиной пользовалась не только Гулайым Рахмонова. Ею мог управлять ее супруг и его братья.

Напомним, летом 2025 года в Сети появилась информация о ДТП в Жамбылской области. Отмечалось, что за рулем машины была жена спортсмена Шавката Рахмонова.

По данным соцсетей, Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы — Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся.

На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна (35 лет) умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын были госпитализированы. В полиции подтвердили информацию о смертельном ДТП, а позже опубликовали видео с места происшествия.

В конце января этого года стало известно, что дело направили в суд.

Ранее прокурор озвучил обвинение. По его данным, женщина в день аварии была в дороге с сестрой, сыном и подругой. Автомобилем управляла всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю.

В результате супруга бойца потеряла контроль над управлением, машина сместилась влево, столкнулась с ограждением и выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. Подруга водителя погибла на месте, а сестра скончалась в машине скорой помощи.

В суде Гулайым Рахмонова вину не признала и попросила суд отнестись к ее позиции с пониманием. Женщина отметила, что переживает утрату близких.

Семья одной из погибших в аварии простила подсудимую.