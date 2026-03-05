Гончаров: «Махачев сейчас как Хабиб в лучшие годы. Так что я считаю, Моралес попал»

«Считаю, что в этом поединке 70 на 30 фаворит Ислам. Учитывая то, как он себя прекрасно чувствует в полусреднем весе, какой сильный физически стал и мощный. И сейчас его борьба по последнему поединку с Джеком Деллой Маддаленой была похожа на фундаментальную борьбу Хабиба Нурмагомедова в свои лучшие годы.
Так что я считаю, Моралес попал. Ислам побьет его и финиширует», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.
