Гончаров: «Махачев сейчас как Хабиб в лучшие годы. Так что я считаю, Моралес попал»

«Считаю, что в этом поединке 70 на 30 фаворит Ислам. Учитывая то, как он себя прекрасно чувствует в полусреднем весе, какой сильный физически стал и мощный. И сейчас его борьба по последнему поединку с Джеком Деллой Маддаленой была похожа на фундаментальную борьбу Хабиба Нурмагомедова в свои лучшие годы.



Так что я считаю, Моралес попал. Ислам побьет его и финиширует», — сказал Гончаров MMA.Metaratings.ru.