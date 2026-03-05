Гигант из Эквадора — главная угроза для великого чемпиона из России. Махачеву могут дать страшнейшего нокаутера UFC

Если в UFC и правда заинтересуются поединком Махачев — Моралес — а к этому точно нужно быть готовыми, — то Ислама ожидает одно из самых тяжелых (во всех смыслах) испытаний в карьере. Эквадорец тяжело бьет, не боится борьбы и всегда превосходит в габаритах даже природных полусредневесов. Напомним, Махачев еще год назад защищал титул в рамках легкой категории. И все же у Ислама будет довольно ощутимое преимущество в мастерстве и опыте, так что фаворитом наверняка признают именно его. Безусловно, Моралес крайне опасный соперник, но тем ценнее может быть победа над ним для наследия великого чемпиона из России. Одолев молодого и очень мощного претендента, Махачев уж точно сможет претендовать на звание величайшего мастера смешанных единоборств в истории нашей страны.