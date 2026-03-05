Гигант из Эквадора — главная угроза для великого чемпиона из России. Махачеву могут дать страшнейшего нокаутера UFC

Согласно сообщениям сразу нескольких источников, свой следующий бой действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может провести 11 июля на турнире UFC 330. Соперником россиянина, как ожидается, станет третий номер рейтинга дивизиона Майкл Моралес из Эквадора. Еще недавно поступали новости о том, что Махачеву в своей первой защите титула предстоит драться с ирландцем Иэном Мачадо Гэрри, но теперь ситуация, похоже, меняется.
Майклу Моралесу всего 26 лет, но он уже считается полноценной звездой полусреднего веса UFC. Молодой эквадорец имеет за плечами семь боев в лиге — и в каждом он победил. Причем в пяти случаях Моралес нокаутировал своих соперников, а ведь среди них — особенно в последние пару лет — были действительно именитые бойцы. Только за последние полтора года Майкл отправил спать Шона Брэйди, Нила Мэгни и Гилберта Бернса, затратив на всех порядка 10 минут в общем.
Моралес — один из самых устрашающих нокаутеров UFC прямо сейчас, однако в отличие от многих других бойцов с похожими талантами у него нет ярко выраженных минусов в арсенале. Если большинство мастеровитых ударников, как правило, имеют недочеты по части борьбы, то Майкл заряжен по полной. Мало того, по базе он и вовсе дзюдоист, перешедший в молодости в вольную борьбу. По факту, Моралес — это борец, открывший в себе талант ударника уже по ходу карьеры в ММА. Устрашающее сочетание.
Было бы некорректно называть Моралеса идеальным бойцом без слабых мест, это совсем не так. Несмотря на базу в борьбе, Майкл неоднократно позволял соперникам сваливать себя на пол. Да и в стойке он пропускал немало в своих последних поединках в UFC. У эквадорца есть недочеты в технике, и если сравнивать его по уровню навыков с Махачевым, то, конечно, преимущество будет на стороне Ислама — причем уверенное. Однако те немногие пробелы в скиллах Моралес способен компенсировать за счет физических данных.
Майкл — настоящий гигант относительно полусреднего веса. На сайте UFC указано, что его рост — 183 сантиметра, но есть ощущение, будто бы эти данные устарели, ведь эквадорец почти всегда выглядит выше оппонентов. И это в дивизионе, где, например, у того же Иэна Гэрри рост за 190 см. При этом Моралес, поскольку он все еще весьма молод, гоняет, а затем и восстанавливает какое-то немыслимое количество веса. Благодаря этой способности Майкл в ночь боя может весить порядка 90 килограммов, и это при том, что лимит полусреднего дивизиона — 77 кг!
Если в UFC и правда заинтересуются поединком Махачев — Моралес — а к этому точно нужно быть готовыми, — то Ислама ожидает одно из самых тяжелых (во всех смыслах) испытаний в карьере. Эквадорец тяжело бьет, не боится борьбы и всегда превосходит в габаритах даже природных полусредневесов. Напомним, Махачев еще год назад защищал титул в рамках легкой категории. И все же у Ислама будет довольно ощутимое преимущество в мастерстве и опыте, так что фаворитом наверняка признают именно его. Безусловно, Моралес крайне опасный соперник, но тем ценнее может быть победа над ним для наследия великого чемпиона из России. Одолев молодого и очень мощного претендента, Махачев уж точно сможет претендовать на звание величайшего мастера смешанных единоборств в истории нашей страны.
Иван Ковалев