Глава UFC Дэйна Уайт впервые прокомментировал скандал с участием Царукяна на борцовском турнире

В центре скандала оказался поединок, в котором Царукян одержал победу над американцем Джорджио Пулласом со счетом 5:3. Сразу после окончания схватки россиянин атаковал оппонента, спровоцировав массовую драку на ковре.
Однако в UFC этому инциденту не придают значения. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 326 в Лас-Вегасе, Уайт был предельно краток и эмоционален: «Мне абсолютно плевать на все это. Это чья-то чужая проблема, а не моя».
Ранее президент лиги RAF Чад Бронштейн сообщил, что не видит оснований для дисквалификации Царукяна. Таким образом, инцидент не повлечет за собой никаких последствий ни со стороны организаторов турнира по борьбе, ни со стороны UFC.