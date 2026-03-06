Глава UFC Дэйна Уайт впервые прокомментировал скандал с участием Царукяна на борцовском турнире

Однако в UFC этому инциденту не придают значения. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 326 в Лас-Вегасе, Уайт был предельно краток и эмоционален: «Мне абсолютно плевать на все это. Это чья-то чужая проблема, а не моя».