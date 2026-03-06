Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава UFC Дэйна Уайт впервые прокомментировал скандал с участием Царукяна на борцовском турнире

Президент UFC Дэйна Уайт дал понять, что руководство лиги не намерено вмешиваться в историю с участием одного из топовых легковесов промоушена, Армана Царукяна. Напомним, на прошлой неделе российский боец устроил потасовку на турнире по борьбе RAF 6, набросившись с кулаками на соперника после окончания схватки.

Источник: Getty Images

В центре скандала оказался поединок, в котором Царукян одержал победу над американцем Джорджио Пулласом со счетом 5:3. Сразу после окончания схватки россиянин атаковал оппонента, спровоцировав массовую драку на ковре.

Однако в UFC этому инциденту не придают значения. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 326 в Лас-Вегасе, Уайт был предельно краток и эмоционален: «Мне абсолютно плевать на все это. Это чья-то чужая проблема, а не моя».

Ранее президент лиги RAF Чад Бронштейн сообщил, что не видит оснований для дисквалификации Царукяна. Таким образом, инцидент не повлечет за собой никаких последствий ни со стороны организаторов турнира по борьбе, ни со стороны UFC.