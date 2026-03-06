Глава UFC назвал количество боев на турнире в Белом доме

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что в карде исторического турнира, который пройдет 14 июня на лужайке у Белого дома, запланировано шесть боев, но не исключил возможность седьмого. Об этом сообщает The US Sun со ссылкой на интервью IFL TV.
«Я нахожусь в комнате матчмейкинга, и весь кард сейчас перед моими глазами на доске. Я смотрю на него прямо сейчас. Здесь все шесть боев, которые мы утвердили. Возможно, будет семь, если мы сможем добавить еще один», — сказал Уайт.
Глава UFC также рассказал, как организации удается сохранять интригу: «У меня есть все эти доски, которые вы, наверное, видели в нашей “боевой комнате”. Этот турнир даже не находится на них — мы приносим отдельную белую доску, записываем бои, а затем стираем их после каждого совещания».
Уайт подтвердил, что весь кард будет объявлен на текущей неделе, подчеркнув: «Кард готов».
Президент США Дональд Трамп 4 июля 2025 года анонсировал проведение турнира UFC на территории Белого дома 14 июня 2026 года в рамках празднования 250-летия независимости страны и своего 80-летия.
Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест. Для остальных болельщиков рядом, на территории Национального торгового центра, организуют зону просмотра на 60 тыс. человек с большими экранами.