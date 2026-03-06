PFL расторгла контракт с Нганну

«PFL приняла решение прекратить сотрудничество с Фрэнсисом Нганну. Мы с большим уважением относимся к Фрэнсису как к спортсмену и человеку и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры в единоборствах. PFL по-прежнему нацелена на привлечение и подписание контрактов с лучшими спортсменами в этом виде спорта, чтобы продолжать проводить соревнования мирового уровня для болельщиков по всему миру», — говорится в заявлении промоушена в соцсети X.