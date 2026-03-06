PFL расторгла контракт с Нганну

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Профессиональная бойцовская лига (PFL) расторгла контракт с французом камерунского происхождения Фрэнсисом Нганну.
Нганну подписал контракт с PFL в мае 2023 года. За это время он провел один поединок, отправив в нокаут бразильца Ренана Феррейру в 2024 году и став чемпионом в тяжелом весе.
«PFL приняла решение прекратить сотрудничество с Фрэнсисом Нганну. Мы с большим уважением относимся к Фрэнсису как к спортсмену и человеку и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры в единоборствах. PFL по-прежнему нацелена на привлечение и подписание контрактов с лучшими спортсменами в этом виде спорта, чтобы продолжать проводить соревнования мирового уровня для болельщиков по всему миру», — говорится в заявлении промоушена в соцсети X.
В профессиональных смешанных единоборствах Нганну одержал 18 побед при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта. В 2023 году Нганну проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке по правилам бокса.