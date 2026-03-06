Ричмонд
Глава UFC Уайт: «Хабиб Нурмагомедов буквально держит фабрику отвязных чуваков»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился мнением о команде российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Getty Images

Хабиб завершил карьеру бойца в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе и сейчас занимается тренерской деятельностью в Дагестане.

«Хабиб Нурмагомедов буквально держит фабрику отвязных чуваков, они выпускают их со скоростью пулеметной очереди. И этих парней так много, что ты просто не можешь дать им всем бои», — заявил Уайт в интервью FOX Sports Australia.

Среди учеников Хабиба Нурмагомедова такие бойцы, как Ислам Махачев, Усман и Умар Нурмагомедовы, Гаджи Рабаданов, Амру Магомедов и многие другие.

