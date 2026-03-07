Уайт назвал количество боев на турнире в Белом доме: кард будет объявлен в воскресенье

— Нет, нет. Послушайте, у президента сейчас есть дела поважнее, чем беспокоиться о карде. Он большой фанат UFC, и, очевидно, он мне доверяет и знает, что я организую лучший кард, которую кто-либо когда-либо видел. Это будет уникальное событие. И не только для бойцов и фанатов, но и для моего персонала, который будет работать над этим мероприятием. Это будет невероятно, — сказал Уайт в подкасте Пирса Моргана.