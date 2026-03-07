Ричмонд
Уайт назвал количество боев на турнире в Белом доме: кард будет объявлен в воскресенье

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что на турнире в Белом доме состоятся шесть или семь боев. Мероприятие пройдет 14 июня и будет приурочено к 250-летию независимости США. Ранее стало известно, что на организацию турнира будет потрачено 60 миллионов долларов.

Источник: Getty Images

— Это совершенно беспрецедентное и потрясающее зрелище. Много предположений о том, кто может быть в этом списке, особенно Джон Джонс, которого во время нашего прошлого разговора вы назвали величайшим из всех бойцов UFC, и который может возобновить карьеру ради боя с Алексом Перейрой. Вы можете это подтвердить? Можете рассказать подробности?

— Я сейчас буквально в конференц-зале. Все бои, как я вам говорил, с 7 марта по 20 июня, уже расписаны. Мы держали этот список боев в строжайшей тайне. Мой руководитель отдела по связям с общественностью сидит прямо напротив меня, а за ней большая доска, которую мы сюда перенесли. И весь список боев расписан прямо здесь, на доске.

— Так вы знаете, кто это?

— Я смотрю на него прямо сейчас. Я смотрю на все шесть боев. У нас запланировано шесть боев.

— Вы смотрите на имя Джона Джонса, глядя на него?

— Мы собираемся провести шесть боев. Возможно, даже семь. Может быть, добавлю еще один, но да, я в восторге.

— Может быть, Конор Макгрегор?

— Интересно. Знаете, это забавно. Каждый день, когда я просыпаюсь, кто-то мне присылает: «Слили эту информацию, этот бой состоится». В интернете выкладывают информацию о каждом возможном бое, который должен состояться в Белом доме. Я думаю, если они будут продолжать выкладывать достаточно информации, что-нибудь обязательно сработает. И в конце концов, они должны оказаться правы. В каждой весовой категории есть только 15 лучших бойцов, они постоянно устраивают все возможные бои. Так что в конце концов они окажутся правы.

— Объявите [кард] на этой неделе?

— Да.

— А вам приходилось согласовывать имена с президентом? Он принимает активное участие в этом?

— Нет, нет. Послушайте, у президента сейчас есть дела поважнее, чем беспокоиться о карде. Он большой фанат UFC, и, очевидно, он мне доверяет и знает, что я организую лучший кард, которую кто-либо когда-либо видел. Это будет уникальное событие. И не только для бойцов и фанатов, но и для моего персонала, который будет работать над этим мероприятием. Это будет невероятно, — сказал Уайт в подкасте Пирса Моргана.

Ранее в пятницу Уайт заявил, что кард будет объявлен в субботу вечером (ближе к утру воскресенья по московскому времени, так как разница между Вашингтоном и российской столицей составляет +8 часов).

