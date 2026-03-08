Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

UFC объявил все бои турнира в Белом доме

Чемпионский бой Топурия — Гэтжи возглавит турнир UFC в Белом доме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Непобежденный испанец грузинского происхождения, владеющий поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи на турнире промоушена в Белом доме, сообщается на официальной странице лиги в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.

В соглавном событии вечера экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра подерется за временный титул в тяжелом дивизионе с французом Сирилом Ганом.

Другие бои июньского турнира в Вашингтоне:

  • Шон О`Мэлли — Айманн Захаби;
  • Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Докас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше