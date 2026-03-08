UFC объявил все бои турнира в Белом доме

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Непобежденный испанец грузинского происхождения, владеющий поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи на турнире промоушена в Белом доме, сообщается на официальной странице лиги в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
В соглавном событии вечера экс-чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра подерется за временный титул в тяжелом дивизионе с французом Сирилом Ганом.
Другие бои июньского турнира в Вашингтоне:
- Шон О`Мэлли — Айманн Захаби;
- Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.