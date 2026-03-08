Ричмонд
Казахстанец Дияр Нургожай одержал первую победу в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Дияр Нургожай одержал первую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 326 в Лас-Вегасе. Его соперником в рамках полутяжелой весовой категории (до 93 кг) был бразилец Рафаэль Тобиас — дебютант промоушена.

Поединок продлился все три раунда. Нургожай преимущественно работал в стойке. Несколько раз он оказывался в сложном положении, но в итоге смог забрать победу единогласным решением судей (30:37, 29:28, 29:28).

Казахстанец выиграл первый бой в UFC, до этого у него была серия из двух поражений в лиге. Всего на счету 28-летнего Нургожая теперь 11 побед в профессиональных ММА.

У Тобиаса прервалась серия из шести выигранных боев. Теперь в активе 22-летнего бразильца 14 побед при двух поражениях.