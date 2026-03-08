Казахстанец Дияр Нургожай одержал первую победу в UFC

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 326 в Лас-Вегасе. Его соперником в рамках полутяжелой весовой категории (до 93 кг) был бразилец Рафаэль Тобиас — дебютант промоушена.
Поединок продлился все три раунда. Нургожай преимущественно работал в стойке. Несколько раз он оказывался в сложном положении, но в итоге смог забрать победу единогласным решением судей (30:37, 29:28, 29:28).
Казахстанец выиграл первый бой в UFC, до этого у него была серия из двух поражений в лиге. Всего на счету 28-летнего Нургожая теперь 11 побед в профессиональных ММА.
У Тобиаса прервалась серия из шести выигранных боев. Теперь в активе 22-летнего бразильца 14 побед при двух поражениях.