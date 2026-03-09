Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Махачева — о травме россиянина: «У Ислама был назначен важный бой»

Американский ММА-тренер Хавьер Мендес прокомментировал новость о травме своего подопечного, российского бойца, чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

Источник: Getty Images

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Махачев получил повреждение руки.

«Не контактирую с бойцами до назначения боя, тем более, сейчас идет Рамадан. У меня не было никакой информации о том, когда и где состоится поединок Ислама. Единственное, что я знаю — это то, что у Ислама был назначен важный бой, по словам его менеджера Али.

К сожалению, травмы в этом спорте случаются постоянно, и все, что мы можем сделать — это залечить раны и двигаться дальше к следующему бою. Но у меня нет никакой информации об этой травме, потому трудно предположить, сколько времени займет восстановление, и когда он сможет снова выйти в октагон», — заявил Мендес в интервью «Матч ТВ».

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше