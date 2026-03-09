Тренер Махачева — о травме россиянина: «У Ислама был назначен важный бой»

«Не контактирую с бойцами до назначения боя, тем более, сейчас идет Рамадан. У меня не было никакой информации о том, когда и где состоится поединок Ислама. Единственное, что я знаю — это то, что у Ислама был назначен важный бой, по словам его менеджера Али.



К сожалению, травмы в этом спорте случаются постоянно, и все, что мы можем сделать — это залечить раны и двигаться дальше к следующему бою. Но у меня нет никакой информации об этой травме, потому трудно предположить, сколько времени займет восстановление, и когда он сможет снова выйти в октагон», — заявил Мендес в интервью «Матч ТВ».