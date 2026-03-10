Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слова Трампа не сбылись. Почему звезды ММА разочаровались в турнире UFC

Дональд Трамп обещал, что на турнире UFC в Белом доме будет много чемпионских боев, каждый из которых будет легендарным. Однако в кард вошло не так много громких событий. Как звезды ММА оценили турнир — в материале «РБК Спорт».

Источник: Getty Images

UFC 8 марта опубликовал полный список боев, которые пройдут на турнире в Белом доме 14 июня, в день 80-летия президента США Дональда Трампа.

В декабре 2025 года Трамп говорил, что турнир в Белом доме будет включать восемь или девять чемпионских боев, каждый из которых будет легендарным. Были намеки, что на турнире выступят Джон Джонс или Конор Макгрегор.

Однако в кард турнира вошло не так много громких событий.

Кард турнира в Белом доме

Источник: Getty Images

В итоговый кард вошло шесть поединков. Главным поединком турнира будет бой между чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гэтжи. Топурия стал чемпионом в июле 2025 года, завоевав освобожденный Исламом Махачевым титул.

Француз Сирил Ган и бразилец Алекс Перейра проведут поединок за временный пояс в тяжелом весе (постоянным чемпионом является британец Том Аспиналл).

Другие бои турнира:

  • Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
  • Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
  • Бо Никал — Кайл Докас;
  • Диего Лопес — Стив Гарсия.

Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест. Для остальных болельщиков рядом, на территории Национального торгового центра, организуют зону просмотра на 60 тыс. человек с большими экранами.

Издание Puck сообщило, что UFC потратит до $60 млн на проведение турнира. При этом не уточняется, входят ли в эту сумму гонорары бойцов. Президент UFC Дана Уайт отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.

Ранее самым дорогим проектом UFC считался турнир UFC 306 в Лас-Вегасе в сентябре 2024 года, на который промоушен потратил более $20 млн. Турнир в Белом доме, как и обещал Уайт, значительно превзойдет эту сумму.

Почему россиян не будет в Белом доме

Руководство UFC не выступало открыто с заявлением о запрете выступления российских бойцов на турнире. Однако экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили в интервью MMA Pros Pick 19 января сообщил, что его третий бой с действующим чемпионом Петром Яном нельзя будет провести на турнире в Белом доме, «потому что он россиянин».

Источник: Getty Images

«Мне сказали, что бой не случится в Белом доме на дне рождения Трампа в июне, потому что он россиянин, а такое невозможно», — заявил Двалишвили.

Сейчас двое россиян являются действующими чемпионами UFC: Петр Ян в легчайшем весе и Ислам Махачев — в полусреднем дивизионе.

Уайт отметил, что изначально бой Махачева и Топурии в Белом доме не планировался. «Бой Ислам — Топурия никогда не планировался. Не беспокойтесь, какие бои организуются. Мы объявляем те, которые организованы и которые состоятся. Я говорил вам, что были некоторые странные обстоятельства», — сказал Уайт изданию MMA Figthing.

Источник: Getty Images

По словам Уайта, на данный момент у Махачева проблемы с рукой. «Не знаю, насколько серьезны эти проблемы с рукой, как долго это не позволит ему выступать, но он травмирован».

Бывший боец UFC Мэтт Браун в феврале заявлял, что организация не сможет оправдать ожидания общественности от турнира в Белом доме из-за того, что у промоушена почти нет американских звезд.

«Я не могу представить шесть-семь больших боев. Если только Джонс и Перейра не станут главным событием, но будет ли этот бой захватывающим? Также большая проблема заключается в том, что UFC могут устроить хорошие бои, но как насчет американцев? Это Белый дом. Проблема в том, что у UFC почти нет американских звезд», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Реакция бойцов на кард

Арман Царукян, боец UFC в легком весе

«Отличный бой (о поединке Топурия — Гэйджи. — РБК), но без шансов для Джастина. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи. Это пустая трата времени. Моего времени. Они должны дать мне бой с Топурией. Я заберу пояс, это легкие деньги», — цитирует Царукяна пресс-служба UFC на своей странице Х.

Том Аспиналл, чемпион тяжелого дивизиона UFC

«Как насчет Джона Джонса? Я думал, что он подерется на этом турнире. Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Илии Топурии против Ислама Махачева и Алекса Перейры против Джонса», — сказал Аспиналл на своем You-Tube канале.

Том Лоулор, бывший боец UFC в полутяжелом весе

«ЛОЛ, это все?» — отреагировал на новость о турнире в Белом доме на своей странице в Х Лоулор.

Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категория

«Отличный кард», — написал Макгрегор на своей странице в Х.

Шон О’Мэлли, бывший чемпион UFC

«Топурия — один из величайших бойцов в истории. Он нокаутировал трех членов Зала славы UFC подряд. Есть вероятность, что он побил бы и Ислама. Этот бой должен состояться. Я хотел бы увидеть Махачева против Топурии в качестве главного события турнира в Белом доме», — сказал О’Мэлли на своем You-Tube канале Matan Even.

Джейк Пол, американский видеоблогер

«Ожидал от карда большего, по правде говоря», — написал Пол в социальной сети X.

Пауло Коста, занимающий в рейтинге UFC среднего веса 12-е место

«К черту Белый дом», — написал Коста на своей странице в Х.

Альвина Цаканян

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше