Слова Трампа не сбылись. Почему звезды ММА разочаровались в турнире UFC

UFC 8 марта опубликовал полный список боев, которые пройдут на турнире в Белом доме 14 июня, в день 80-летия президента США Дональда Трампа.
В декабре 2025 года Трамп говорил, что турнир в Белом доме будет включать восемь или девять чемпионских боев, каждый из которых будет легендарным. Были намеки, что на турнире выступят Джон Джонс или Конор Макгрегор.
Однако в кард турнира вошло не так много громких событий.
Кард турнира в Белом доме
В итоговый кард вошло шесть поединков. Главным поединком турнира будет бой между чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гэтжи. Топурия стал чемпионом в июле 2025 года, завоевав освобожденный Исламом Махачевым титул.
Француз Сирил Ган и бразилец Алекс Перейра проведут поединок за временный пояс в тяжелом весе (постоянным чемпионом является британец Том Аспиналл).
Другие бои турнира:
- Шон О’Мэлли — Айманн Захаби;
- Маурисиу Руффи — Майкл Чендлер;
- Бо Никал — Кайл Докас;
- Диего Лопес — Стив Гарсия.
Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест. Для остальных болельщиков рядом, на территории Национального торгового центра, организуют зону просмотра на 60 тыс. человек с большими экранами.
Издание Puck сообщило, что UFC потратит до $60 млн на проведение турнира. При этом не уточняется, входят ли в эту сумму гонорары бойцов. Президент UFC Дана Уайт отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.
Почему россиян не будет в Белом доме
Руководство UFC не выступало открыто с заявлением о запрете выступления российских бойцов на турнире. Однако экс-чемпион UFC Мераб Двалишвили в интервью MMA Pros Pick 19 января сообщил, что его третий бой с действующим чемпионом Петром Яном нельзя будет провести на турнире в Белом доме, «потому что он россиянин».
«Мне сказали, что бой не случится в Белом доме на дне рождения Трампа в июне, потому что он россиянин, а такое невозможно», — заявил Двалишвили.
Сейчас двое россиян являются действующими чемпионами UFC: Петр Ян в легчайшем весе и Ислам Махачев — в полусреднем дивизионе.
Уайт отметил, что изначально бой Махачева и Топурии в Белом доме не планировался. «Бой Ислам — Топурия никогда не планировался. Не беспокойтесь, какие бои организуются. Мы объявляем те, которые организованы и которые состоятся. Я говорил вам, что были некоторые странные обстоятельства», — сказал Уайт изданию MMA Figthing.
По словам Уайта, на данный момент у Махачева проблемы с рукой. «Не знаю, насколько серьезны эти проблемы с рукой, как долго это не позволит ему выступать, но он травмирован».
Бывший боец UFC Мэтт Браун в феврале заявлял, что организация не сможет оправдать ожидания общественности от турнира в Белом доме из-за того, что у промоушена почти нет американских звезд.
«Я не могу представить шесть-семь больших боев. Если только Джонс и Перейра не станут главным событием, но будет ли этот бой захватывающим? Также большая проблема заключается в том, что UFC могут устроить хорошие бои, но как насчет американцев? Это Белый дом. Проблема в том, что у UFC почти нет американских звезд», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.
Реакция бойцов на кард
Арман Царукян, боец UFC в легком весе
«Отличный бой (о поединке Топурия — Гэйджи. — РБК), но без шансов для Джастина. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи. Это пустая трата времени. Моего времени. Они должны дать мне бой с Топурией. Я заберу пояс, это легкие деньги», — цитирует Царукяна пресс-служба UFC на своей странице Х.
Том Аспиналл, чемпион тяжелого дивизиона UFC
«Как насчет Джона Джонса? Я думал, что он подерется на этом турнире. Куда пропал Джон? Мне казалось, что UFC сделают бои Илии Топурии против Ислама Махачева и Алекса Перейры против Джонса», — сказал Аспиналл на своем You-Tube канале.
Том Лоулор, бывший боец UFC в полутяжелом весе
«ЛОЛ, это все?» — отреагировал на новость о турнире в Белом доме на своей странице в Х Лоулор.
Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категория
«Отличный кард», — написал Макгрегор на своей странице в Х.
Шон О’Мэлли, бывший чемпион UFC
«Топурия — один из величайших бойцов в истории. Он нокаутировал трех членов Зала славы UFC подряд. Есть вероятность, что он побил бы и Ислама. Этот бой должен состояться. Я хотел бы увидеть Махачева против Топурии в качестве главного события турнира в Белом доме», — сказал О’Мэлли на своем You-Tube канале Matan Even.
Джейк Пол, американский видеоблогер
«Ожидал от карда большего, по правде говоря», — написал Пол в социальной сети X.
Пауло Коста, занимающий в рейтинге UFC среднего веса 12-е место
«К черту Белый дом», — написал Коста на своей странице в Х.
Альвина Цаканян