Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев ответил на обвинения Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь струсил»

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев отреагировал на обвинения со стороны обладателя титула UFC в легком дивизионе, грузина Илии Топурии.

Источник: Getty Images

Ранее Топурия заявил, что Махачев снялся с очного боя на турнире в Белом доме за день до объявления карда: «И снова Ислам находит оправдание. На сей раз это травма».

«Мы оба знаем, кто здесь струсил. Ты можешь прикрывать свою трусость мерзкими постами в соцсетях, но не волнуйся — однажды ты получишь то, что просишь. Твоему толстозадому менеджеру не придется просить миллиарды, чтобы подраться со мной — мы сделаем это бесплатно», — написал Махачев в социальных сетях.

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше