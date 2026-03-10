Махачев ответил на обвинения Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь струсил»

Ранее Топурия заявил, что Махачев снялся с очного боя на турнире в Белом доме за день до объявления карда: «И снова Ислам находит оправдание. На сей раз это травма».
«Мы оба знаем, кто здесь струсил. Ты можешь прикрывать свою трусость мерзкими постами в соцсетях, но не волнуйся — однажды ты получишь то, что просишь. Твоему толстозадому менеджеру не придется просить миллиарды, чтобы подраться со мной — мы сделаем это бесплатно», — написал Махачев в социальных сетях.
Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету Илии Топурии 17 выигрышей в 17 поединках.
