Хабиб — о братских отношениях с Махачевым: «Почему вы удивляетесь? Я не понимаю»

— Я завидую вашей дружбе с Махачевым. Каков секрет ваших братских отношений?
— То, как мы растем в Дагестане, немножко отличается от жизни в Австралии, США или Европе. Меня удивляет, когда люди удивляются, видя хорошие отношения между двумя мужчинами. Почему вы, ребята, удивляетесь? Я не понимаю.
Но сейчас я понимаю, что в этом мире людям не хватает хороших отношений с родителями, друзьями и соседями. У людей нет таких отношений. И это меня удивляет и немного расстраивает, — заявил Хабиб в интервью One Path Network.