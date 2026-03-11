Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — о братских отношениях с Махачевым: «Почему вы удивляетесь? Я не понимаю»

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о дружбе с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

Источник: Sport24

— Я завидую вашей дружбе с Махачевым. Каков секрет ваших братских отношений?

— То, как мы растем в Дагестане, немножко отличается от жизни в Австралии, США или Европе. Меня удивляет, когда люди удивляются, видя хорошие отношения между двумя мужчинами. Почему вы, ребята, удивляетесь? Я не понимаю.

Но сейчас я понимаю, что в этом мире людям не хватает хороших отношений с родителями, друзьями и соседями. У людей нет таких отношений. И это меня удивляет и немного расстраивает, — заявил Хабиб в интервью One Path Network.