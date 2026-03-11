Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»

«Я вижу, как Ислам валит Топурию на землю и делает его день очень долгим. Или Илия поймает Махачева, потому что он намного быстрее.
Но Махачев на земле вообще не устает, может где угодно провести прием и очень хорош, проходя тебе в ноги. У Маддалены потрясающая ударка, но Ислам просто играл с ним», — сказал Масвидаль.
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше