Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»

Хорхе Масвидаль рассказал, как может пройти бой Ислама Махачева и Илии Топурии.

Источник: AP 2024

«Я вижу, как Ислам валит Топурию на землю и делает его день очень долгим. Или Илия поймает Махачева, потому что он намного быстрее.

Но Махачев на земле вообще не устает, может где угодно провести прием и очень хорош, проходя тебе в ноги. У Маддалены потрясающая ударка, но Ислам просто играл с ним», — сказал Масвидаль.

