«Мы оба знаем, кто здесь струсил». Почему Махачев не согласился на бой с Топурией в Белом доме?

«И снова Ислам находит оправдание. На этот раз травма. Я всегда знал, что буду частью мероприятия в Белом доме. Даже когда в UFC в какой-то момент сказали мне, что не рассчитывают на меня для этого события, я знал, что это часть переговоров. Когда они наконец сообщили мне, что я буду в карде турнира в Белом доме, они упомянули Ислама, и я ни на секунду не колебался принять бой. Хотя бой еще официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. И когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму. А потом появился Джастин Гейджи. И снова кто-то другой заплатит за побег Ислама».