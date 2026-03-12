«Мы оба знаем, кто здесь струсил». Почему Махачев не согласился на бой с Топурией в Белом доме?

За несколько дней до официального объявления карда турнира UFC в Белом доме, запланированного на 14 июня, в медиа появилась информация о возможном главном событии вечера. Испанский журналист Альваро Колменеро сообщил, что организаторы рассматривали возможность проведения боя между чемпионом полусреднего веса Исламом Махачевым и обладателем титула в легком дивизионе Илией Топурией. По данным источника, один из бойцов даже подписал контракт, однако сделка в итоге сорвалась.
Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 326 прокомментировал ситуацию, опровергнув слухи о запланированном поединке. По его словам, бой Махачева и Топурии никогда не планировался для мероприятия в Белом доме, а срыв произошел по другой причине. Уайт пояснил, что в пятницу вечером один из боев сорвался и команда была вынуждена экстренно возвращаться в офис, где работала до девяти утра, чтобы перекроить кард. Именно в результате этих экстренных переговоров в главном событии оказался Джастин Гейджи, который согласился выйти на замену.
Сам Гейджи позже подтвердил, что его участие в турнире решилось в последний момент. В четверг ему сообщили, что он не дерется в Вашингтоне, а в пятницу вечером позвонили снова и предложили возглавить кард. Уайт также впервые официально заявил о травме Махачева, отметив, что у чемпиона проблемы с рукой, однако серьезность повреждения и сроки возвращения бойца пока не определены.
Топурия в социальных сетях изложил свою версию событий, которая расходится с официальной. Он утверждает, что матчмейкеры UFC в ходе переговоров упоминали Махачева как его следующего соперника и он дал согласие на бой. Однако утром перед анонсом он узнал о травме россиянина.
«И снова Ислам находит оправдание. На этот раз травма. Я всегда знал, что буду частью мероприятия в Белом доме. Даже когда в UFC в какой-то момент сказали мне, что не рассчитывают на меня для этого события, я знал, что это часть переговоров. Когда они наконец сообщили мне, что я буду в карде турнира в Белом доме, они упомянули Ислама, и я ни на секунду не колебался принять бой. Хотя бой еще официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. И когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму. А потом появился Джастин Гейджи. И снова кто-то другой заплатит за побег Ислама».
Махачев ответил оппоненту в аналогичном ключе, намекнув, что именно Топурия уклоняется от боя. Российский чемпион заявил, что Топурия прикрывает свою нерешительность твитами, и пообещал, что бой рано или поздно состоится.
«Мы оба знаем, кто здесь струсил. Можешь прикрывать свою трусость злыми твитами, но не переживай — однажды ты получишь то, о чем просил! И твоему жирному менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы подраться со мной, — мы сделаем это бесплатно».
Махачев мог отказаться от поединка с Топурией в Белом доме по разным причинам, но самой вероятной видится нежелание выступать именно на этой площадке. Ранее Ислам заявлял, что ему интересна возможность выступить в Вашингтоне, однако с тех пор случились геополитические события, которые привели к волнениям в странах Ближнего Востока.
Это могло изменить решение Махачева, тем более с учетом мнения Хабиба, который давно говорил, что не хотел бы видеть бой Ислама в Белом доме. Турнир на лужайке напротив Капитолия — больше политическое, чем спортивное мероприятие, и выглядит логичным, что в команде Хабиба не хотят в это ввязываться. Велика вероятность, что после того, как Топурия с большой долей вероятности защитит титул от Гейджи, а Махачев встретится с кем-то из претендентов, их бой все же состоится, например, в ноябре на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.