Экс-футболист сборной России проведет бой на турнире Fight Nights

«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбэком. В главном бою — Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник — Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», — сказал Гаджиев, слова которого приводятся на сайте mma.metaratings.ru.
Кудряшов провел за сборную России 48 матчей с 2016 по 2021 год. На клубном уровне он играл за такие известные команды, как «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Ростов». Также выступал в Турции за «Истанбул Башакшехир». С 2024 года играет в медиафутболе.
Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.Читать дальше