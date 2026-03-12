Ричмонд
Экс-футболист сборной России проведет бой на турнире Fight Nights

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights. Об этом сообщил президент лиги Камил Гаджиев.

Источник: Sport24

«14 апреля сделаем второй турнир среди медиафутболистов. Первый прошел с отличным фидбэком. В главном бою — Федор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник — Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY», — сказал Гаджиев, слова которого приводятся на сайте mma.metaratings.ru.

Кудряшов провел за сборную России 48 матчей с 2016 по 2021 год. На клубном уровне он играл за такие известные команды, как «Спартак», «Краснодар», «Рубин», «Ростов». Также выступал в Турции за «Истанбул Башакшехир». С 2024 года играет в медиафутболе.

