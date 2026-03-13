Ричмонд
Чимаев проведет первую защиту титула UFC в среднем весе 9 мая

Чимаев проведет первую защиту титула UFC в среднем весе против Стрикленда 9 мая.

Источник: Louis Grasse/Zuma/TASS

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда, сообщает промоушен в соцсети Х.

Бой станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках.

На счету Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024-го.

Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.
Читать дальше