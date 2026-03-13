Трамп заявил о желании увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы блогер и боксер Джейк Пол провел следующий бой против экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в интервью с Полом, который тот опубликовал в соцсети Х.
Пол, говоря о своих следующих поединках, допустил, что может попробовать себя в ММА. Он спросил Трампа, с кем бы тот хотел, чтобы он подрался.
«Наверное, Хабиб, как насчет Хабиба?» — сказал Трамп.
«Я согласен», — ответил Пол.
В активе 37-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018-м, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой Нурмагомедов провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.
Пол в своем последнем боксерском поединке в декабре проиграл нокаутом экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. 29-летний Пол провел 14 боев в карьере, одержал 12 побед (в том числе над Майком Тайсоном, которому на момент поединка было 58 лет), и потерпел два поражение, при этом до поединка с Джошуа ему ни разу не противостоял продолжающий карьеру тяжеловес.
Пол как блогер стал популярным в социальной сети Vine (на момент ее закрытия на него были подписаны 5 млн человек). На YouTube на данный момент у него более 20 млн подписчиков. В 2016 году Пол начал актерскую карьеру — снялся в нескольких проектах, включая Bizaardvark, телесериал Disney. В боксе он дебютировал в декабре 2019 года.