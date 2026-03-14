Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предложил Джейку Полу провести поединок с Хабибом: «Он был отличным бойцом»

Президент США Дональд Трамп дал интервью блогеру и боксеру Джейку Полу.

Источник: Спортс"

«Возможно, я подерусь с Усиком в ММА. Могу встретиться с Фрэнсисом Нганну или Райаном Гарсией. Может, проведу реванш с Томми Фьюри. Вариантов много. С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?» — спросил Пол.

«Возможно, с Хабибом [Нурмагомедовым]. Мне кажется, что он был отличным бойцом. Одним из лучших», — ответил Трамп.

Пол в последний раз выступал в ночь на 20 декабря в Майами. Он проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Трамп — Полу: «В недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И у тебя будет моя поддержка».

Колби Ковингтон: «Чувствую огромное неуважение со стороны UFC. Готов был принять любой бой, лишь бы выступить перед Трампом».