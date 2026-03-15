Кыргызстанец одержал третью подряд победу в UFC и установил рекорд

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Его соперником в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг) был американец Крис Кертис.
Поединок продлился все три раунда и прошел со значительным преимуществом Оролбая. Он выполнил 19 тейкдаунов, что стало новым рекордом для полусредней весовой категории в UFC. С учетом всех дивизионов это третий результат в истории лиги — больше успешных переводов за бой было только у россиянина Хабиба Нурмагомедова (21) и грузина Мераба Двалишвили (20).
В итоге Оролбай одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30:27.
28-летний кыргызстанец выиграл третий бой подряд. Всего это его пятая победа в UFC. За карьеру в ММА Оролбай выиграл 16 поединков при двух поражениях и одной ничьей.
Кертис уступил в 13-й раз. На счету 38-летнего американца осталось 32 победы при одном поединке без результата.