Кыргызстанец одержал третью подряд победу в UFC и установил рекорд

Поединок продлился все три раунда и прошел со значительным преимуществом Оролбая. Он выполнил 19 тейкдаунов, что стало новым рекордом для полусредней весовой категории в UFC. С учетом всех дивизионов это третий результат в истории лиги — больше успешных переводов за бой было только у россиянина Хабиба Нурмагомедова (21) и грузина Мераба Двалишвили (20).