Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кормье: «Хабиба можно было побить в октагоне только бейсбольной битой»

Американская легенда UFC Даниэль Кормье высказался о величии прославленного российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Getty Images

Хабиб провел 29 боев в ММА, одержал 29 побед и завершил спортивную карьеру в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.

«Мышление Хабиба — это нечто особенное, такого вы не видели в своей жизни. Иногда тебе интересно, как у человека что-то получится. Но у Хабиба такой вопрос никогда не стоял. Он всегда должен был стать чемпионом. Таких ребят невозможно победить.

Если бы сопернику позволили войти в октагон с бейсбольной битой, тогда Хабиба можно было побить. Потому что он был так хорош… Он знал, что будет делать в клетке. Соперник тоже знал. Но это не имело значения», — заявил Кормье в интервью Princest Pizza.