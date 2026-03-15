Кормье — о Хабибе: «Его было невозможно победить. Только если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой»

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье отметил чемпионский менталитет Хабиба Нурмагомедова.

"У Хабиба такой менталитет, какого вы в жизни не видели. Иногда задумываешься, как выступит тот или иной боец, но в случае с ним сомнений не было. Он всегда готовился стать чемпионом. Его было невозможно победить.

Если бы тебе разрешили выйти в октагон с хромированной битой, только так ты смог бы его победить. Потому что он был хорош, он точно знал, что будет делать. И ты знал, что он будет делать, но это не имело значения", — сказал Кормье.

Напомним, Хабиб провел последний бой в октябре 2020-го. Его рекорд в MMA: 29−0.

Кормье — о Коноре: «Даже если бы Макгрегор был лучшим боксером, он не победил бы Хабиба, потому что этот стиль слишком сложный для него».

Даниэль Кормье: «Бой Топурии и Махачева — лучший из возможных в UFC. В любой весовой категории».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше