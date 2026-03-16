Александр Емельяненко поддержал брата Федора: «Айфоны Кремлева ничего не решили»

«Мне понравилось высказывание моего брата, — заявил Александр Емельяненко в беседе с “СЭ”. — Он сказал правильно. С его слов, Умар Кремлев сказал, что в смешанные единоборства идут те, кто не смог добиться результата в других единоборствах, в любителях. Но когда мы дрались в Pride, туда людей со званиями ниже, чем чемпион мира, не брали. Умар Кремлев никаких званий не добился ни в каком любительском виде спорта. Если ему что-то где-то нарисовали, лучше ему сидеть и молчать, делать свое дело.



Я посмотрел. У Умара Назаровича очень много должностей. Нужно по себе брать ношу. Можно не вывезти. В смешанных единоборствах он не понимает, он не знает эту нишу — как что делается, куда что идет. Вот он стал президентом Федерации бокса. Бокса как не было слышно раньше, так и не слышно сейчас. Конечно, деньги не всегда решают. Избрание президента федерации смешанных единоборств — тому пример. Деньги Кремлева абсолютно ничего не решили. Он хоть и благотворительностью занимается, помогает старикам, раздает айфоны налево и направо, но когда касается вопроса голосования — айфоны его ничего не решили. Конечно, я поддерживал Федора».