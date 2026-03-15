Гаджиев отреагировал на анонс боя Чимаев — Стрикленд: «Негативная энергия питает ММА»

Чимаев и Стрикленд подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США) 10 мая.
«Многие ждали этот бой, первая защита Чимаева. Есть предыстория у этих бойцов, это реально будет интересно. Для меня это интереснее, чем бой Хамзата с Дю Плесси, несмотря на то, что тогда это была возможность завоевать пояс. Это, конечно, великий день для Хамзата. Но в бою со Стриклендом больше негативной энергии. А она питает ММА», — заявил Гаджиев на своем ютуб-канале.
Хамзат Чимаев провел 15 боев в ММА и одержал 15 побед. На счету Шона Стрикленда 30 выигрышей в 37 поединках.
