Легендарный Кормье ответил, мог ли Конор Макгрегор победить Хабиба Нурмагомедова

Американская легенда UFC Даниэль Кормье порассуждал о культовом бое между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Источник: Getty Images

В 2018 году Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил звание чемпиона UFC в легком весе.

"Я думаю, уход в бокс навредил Конору. Потому что он стал лучше в боксе, но зато потерял в остальных элементах смешанных единоборств. И за короткое время трудно было все это восстановить. А у Хабиба не было таких проблем.

Но знаешь что? Конор все равно не побил бы Хабиба! Просто потому что у Хабиба был стиль, который всегда доставлял проблемы Макгрегору. Борьба, контроль сверху, выносливость и все такое", — заявил Кормье в интервью Prince St Pizza.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА, одержал 29 побед и завершил спортивную карьеру в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.