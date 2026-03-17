Легенда UFC Силва ждет, что Махачев побьет его рекорд по числу побед подряд: «Буду счастлив»

Легендарный бразильский боец UFC Андерсон Силва высказался о возможном падении своего рекорда по числу побед подряд под эгидой американского ММА-промоушена.

Сейчас Силва и россиянин Ислам Махачев делят 1-е место по числу побед подряд в UFC — у них по 16 выигрышей.

"Все возможно! Я буду счастлив, потому что кто-то побьет этот рекорд. И новое поколение в будущем побьет новый рекорд. Это хороший вызов для молодежи.

Но я не думаю, что люди думают: «О, я должен побить этот рекорд и вот этот». Я думаю, они делают свою работу, а потом узнают: «Неужели? Правда? Я побил рекорд? Здорово», — заявил Андерсон Силва в интервью MMA Junkie.

Ислам Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе, но еще не получил бой для первой защиты титула.

Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше