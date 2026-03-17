Легенда UFC Силва ждет, что Махачев побьет его рекорд по числу побед подряд: «Буду счастлив»

Сейчас Силва и россиянин Ислам Махачев делят 1-е место по числу побед подряд в UFC — у них по 16 выигрышей.
"Все возможно! Я буду счастлив, потому что кто-то побьет этот рекорд. И новое поколение в будущем побьет новый рекорд. Это хороший вызов для молодежи.
Но я не думаю, что люди думают: «О, я должен побить этот рекорд и вот этот». Я думаю, они делают свою работу, а потом узнают: «Неужели? Правда? Я побил рекорд? Здорово», — заявил Андерсон Силва в интервью MMA Junkie.
Ислам Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе, но еще не получил бой для первой защиты титула.
Узнать больше по теме
