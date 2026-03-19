Волкановски объяснил величие Нурмагомедова: «Мне плевать, что Хабиб непобежденный»

Австралийский боец, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски высказался о величии российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Sport24

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА, одержал 29 побед и завершил карьеру в 2020 году в ранге чемпиона UFC в легком весе.

«Можно включить Хабиба в число величайших просто потому, что он непобежден. Но мне плевать, что он непобежденный. Мне важно, с кем он дрался. А побеждал он действительно в доминирующей манере.

У Хабиба не такое крутое резюме, как у других. Даже у Чарльза Оливейры столько же побед, хотя у Чарльза есть и поражения. Суть в том, что Хабиб выглядел намного лучше своих соперников. Поэтому он в числе величайших — из-за того, КАК он одерживал победы», — заявил Волкановски на своем ютуб-канале.

