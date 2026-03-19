Жена Шавката Рахмонова объявила о разводе и заявила, что он отказался от детей

Гулайым Рахмонова, жена известного казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась о разводе со спортсменом.
Также она заявила, что боец «отказался от своих детей».
«Как говорится, дети после развода нужны только маме. Сегодня он отказался от своих детей, мол, они все равно будут как их мать… Никогда не думала, что такой заботливый папа в один день скажет: “Детей больше не приводить!”.
Да, я родила четверых детей и жду пятого. Оказывается, я еще много рожаю. Что сказать… Раз дети не нужны отцу, то и детям он не нужен! Пусть Аллах даст мне силы, чтобы поднять детей и обеспечить их», — написала она.
ДТП с участием Гулайым Рахмоновой
Напомним, летом 2025 года в Сети появилась информация о ДТП в Жамбылской области. Отмечалось, что за рулем машины была жена спортсмена Шавката Рахмонова.
По данным соцсетей, Гулайым Рахмонова с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы — Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся.
На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна (35 лет) умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын были госпитализированы. В полиции подтвердили информацию о смертельном ДТП, а позже опубликовали видео с места происшествия.
В конце января этого года стало известно, что дело направили в суд.
Ранее прокурор озвучил обвинение. По его данным, женщина в день аварии была в дороге с сестрой, сыном и подругой. Автомобилем управляла всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю.
В результате супруга бойца потеряла контроль над управлением, машина сместилась влево, столкнулась с ограждением и выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. Подруга водителя погибла на месте, а сестра скончалась в машине скорой помощи.
В суде Гулайым Рахмонова вину не признала и попросила суд отнестись к ее позиции с пониманием. Женщина отметила, что переживает утрату близких.
Семья одной из погибших в аварии простила подсудимую.
Также стало известно, что за год до аварии Гулайым Рахмонова 19 раз за год привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.