Евлоев включил Хабиба и Махачева в личный топ лучших бойцов всех времен

Боец полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев поделился личным топом лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Источник: Спортс"

«Пять лучших бойцов в истории ММА? Джон Джонс точно в моем списке. Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Андерсон Сильва. И Жорж Сен-Пьер», — сказал Евлоев.

21 марта Еволев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.

Мовсар Евлоев: «Только профаны считают меня скучным. Всегда ищу возможность завершить бой досрочно».

Роман Долидзе: «Евлоев уже очень давно должен был драться за титул».

В смешанных единоборствах традиционно главными считаются бойцы из UFC. И в последнее время там намечается удивительная тенденция доминирования российских спортсменом. Прямо сейчас два россиянина владеют поясами организации — Анкалаев и Махачев. В ближайшем будущем к ним может присоединиться и Мовсар Евлоев, непобежденный боец, выступающий в полулегком весе. Поэтому уже сейчас нужно ознакомиться с его биографией.
