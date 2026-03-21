В команде Евлоева считают бой с Мёрфи претендентским

Поединок состоится 21 марта в Лондоне на турнире UFC.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Поединок россиянина Мовсара Евлоева и британца Лерона Мёрфи фактически является претендентским. Такое мнение ТАСС высказали в команде Евлоева.

Евлоев и Мёрфи проведут бой в полулегкой весовой категории 21 марта на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Россиянин занимает 1-е место в рейтинге UFC полулегкого веса, британец — 3-е. Обладателем чемпионского пояса в этой категории является австралиец Александр Волкановски.

«Это по факту претендентский бой. В случае победы Мовсар должен драться за титул», — сказал собеседник агентства.

Евлоеву 32 года. На его счету 19 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА).

Мёрфи 34 года, он провел в ММА 18 поединков, одержав 17 побед. Еще один бой с его участием завершился вничью.

