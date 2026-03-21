Бой за пояс или увольнение из UFC. Непобежденный россиянин показывает класс, но его могут выкинуть из лиги

Евлоев ни разу за семь лет в UFC не побеждал досрочно, и этот факт считается главной причиной, почему россиянин до сих пор так и не подрался за титул. Да, Мовсар побеждал сильнейших конкурентов по титульной гонке (Диего Лопес, Алджамейн Стерлинг, Арнольд Аллен), но почти никогда его поединки не получались слишком уж драматичными. Лишь один бой с участием Мовсара удостоился бонуса, однако в том случае вполне уместно говорить о заслуге Лопеса, который как раз умеет дать огня в октагоне. За Евлоевым настолько закрепилась репутация скучного бойца, что даже после действительно яркого поединка с Алленом он получил порцию критики от президента UFC Дэйны Уайта.