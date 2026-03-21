Бой за пояс или увольнение из UFC. Непобежденный россиянин показывает класс, но его могут выкинуть из лиги

Поздним вечером в субботу 21 марта важнейший поединок в карьере проведет один из лучших бойцов России Мовсар Евлоев. Соперником ингуша станет британец Лерон Мерфи, противостояние возглавит турнир в Лондоне. Для Евлоева предстоящий бой станет 10-м в UFC, и от его результата зависит дальнейшая карьера Мовсара. В случае яркой победы россиянин почти наверняка наконец-то получит давно заслуженный шанс подраться за пояс. Однако если Евлоев проиграет или даже выиграет, но не слишком зрелищно, его путь в UFC может завершиться.
Евлоеву 32 года, и прямо сейчас он, как часто говорят последнее время, в прайме. Отличный момент, чтобы попытаться завоевать чемпионский пояс, и Мовсар уже давно заслужил такую возможность чисто статистически. В его послужном списке девять побед в UFC, столько же, например, у Илии Топурии, только он уже успел провести три титульных боя и выиграть два пояса. В лиге даже не скрывают, что продвижение Евлоева притормаживается несколько искусственным образом, но уместно ли винить матчмейкеров в неадекватно пренебрежительном отношении к Мовсару? Скорее, нет.
Евлоев ни разу за семь лет в UFC не побеждал досрочно, и этот факт считается главной причиной, почему россиянин до сих пор так и не подрался за титул. Да, Мовсар побеждал сильнейших конкурентов по титульной гонке (Диего Лопес, Алджамейн Стерлинг, Арнольд Аллен), но почти никогда его поединки не получались слишком уж драматичными. Лишь один бой с участием Мовсара удостоился бонуса, однако в том случае вполне уместно говорить о заслуге Лопеса, который как раз умеет дать огня в октагоне. За Евлоевым настолько закрепилась репутация скучного бойца, что даже после действительно яркого поединка с Алленом он получил порцию критики от президента UFC Дэйны Уайта.
Есть еще одна проблема — Евлоев не слишком вкладывается в развитие собственного бренда, и поводы вспомнить о нем появляются только ближе к его выступлениям в октагоне. Все остальное время Мовсар пашет в зале и будто бы не заботится о продвижении своих страниц в соцсетях, интервью и прочих медийных обязанностях. В UFC бойцов с подобным отношением к этой части работы никогда не любили, а последнее время люди, пренебрегающие собственным брендом, раздражают боссов лиги сильнее, чем когда бы то ни было.
С момента, как была заключена сделка между UFC и вещателем Paramount+, многое в лиге изменилось. Стало заметно, что теперь в организации не настроены церемониться с бойцами, которых принято считать скучными. Если раньше условным Анкалаеву и Двалишвили приходилось собирать длинные победные серии, чтобы добраться до боя за титул, то сейчас, как кажется, лига не постесняется и вовсе уволить человека, недорабатывающего в медиа — даже если речь идет о потенциально сильнейшем атлете дивизиона. Тот же Мераб, к слову, это понял и сильно прибавил по части ведения соцсетей.
Не так давно из UFC был уволен Жаилтон Алмейда, имеющий в статистике восемь побед при всего трех поражениях в лиге. Бразилец занимал пятую строчку рейтинга тяжелого веса и считался одним из теневых претендентов на титул, но дрался при этом очень прагматично. Алмейду даже прозвали Бразильским Хабибом за его умение контролировать соперников на полу. Долгое время Жаилтон стабильно добивался успеха благодаря своей тактике, но стоило ему дать осечку (две подряд, если точнее), как в лиге тут же решили расстаться с бойцом. Боссы UFC поняли, что такой чемпион может напрочь убить зрительский интерес к их тяжелому дивизиону, а меняться Алмейда не желал, так что от него просто избавились.
Евлоев очень успешен в плане спортивных результатов, но завоевать любовь широкой аудитории и благосклонность руководства UFC ему пока не удалось. Бой против Мерфи по многим признакам обещает стать решающим в карьере Мовсара, и похоже, будто ситуация складывается таким образом, что простой победы решением россиянину может не хватить для получения титульника.
Более того, не стоит удивляться, если с Евлоевым и вовсе попрощаются в случае очередного не самого яркого выступления в его исполнении. Мовсару необходимо буквально выносить одного из лучших полулегковесов мира на его территории, и лишь в этом случае он сможет рассчитывать на поединок за пояс чемпиона UFC.