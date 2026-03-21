Яна Сантос раскритиковала схему работы нового ММА-промоушена: «Дикая бизнес-модель»

Российский боец UFC Яна Сантос (ранее — Куницкая) высказалась о ММА-промоушене Global Fight League (GFL).
"Только что увидела электронное письмо от GFL. Они теперь превращают бойцов в инвесторов.
Вместо того, чтобы платить спортсменам, они просят, чтобы те платили ИМ. Дикая бизнес-модель", — написала Куницкая в Х.