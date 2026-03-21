Минспорт официально признал женские ММА видом спорта

У женщин появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы в данном спорте.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ включило женские смешанные единоборства (ММА) во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женских ММА. Та большая работа, которая целенаправленно проводилась до нового года, завершилась на нашей встрече в министерстве спорта 6 марта, — сказал он. — Мы очень ждали этот документ и вчера получили приказ о признании и включении женских ММА в реестр вида спорта в шести весовых категориях. Огромное спасибо всей команде Союза ММА России за проделанную работу. Отдельная благодарность Михаилу Владимировичу Дегтяреву, министру спорта Российской Федерации, и его команде за то, что они оперативно и с пониманием дела подошли к нашему вопросу. Искренне рад за наших спортсменок — у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы».

Первым турниром, на котором выступят женщины, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.