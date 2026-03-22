Уайт высказался о претендентском статусе Евлоева после победы над Мерфи

В главном событии UFC Fight Night 270 Евлоев победил Мерфи решением большинства судей.
«Вероятно, да. Я пока даже не думал об этом — бой только закончился. Но да, очевидно, он находится в отличной позиции», — сказал на пресс-конференции глава UFC Дэйна Уайт, отвечая на вопрос, станет ли Евлоев следующим соперником Волкановски.
На счету 32-летнего Евлоева 20 побед и ни одного поражения за карьеру в смешанных единоборствах.
