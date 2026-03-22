Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский боец UFC обвинил судей промоушена в лояльном отношении к россиянам

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг в своем аккаунте в соцсети X обвинил судей промоушена в лояльном отношении в россиянам.

Источник: Getty Images

Спортсмен возмутился тем, что рефери раздельным решением отдали победу россиянину Мовсару Евлоеву в бою с англичанином Лероном Мерфи. «Проще всего выставить ничью! Как будто русская принадлежность означает, что вы выигрываете в каждом раунде? Бред. Правильно оценивайте бой», — заявил Стерлинг.

Поединок Евлоева против Мерфи прошел в ночь на воскресенье, 22 марта, на турнире UFC Fight Night 270. Для россиянина победа стала 20-й в карьере и десятой в UFC.

Стерлинг завоевал пояс UFC в 2021 году, победив россиянина Петра Яна. Он утратил титул в 2023-м, проиграв американцу Шону О’Мэлли.

