Россия ждет нового чемпиона. Скромный ингуш заставил UFC себя уважать

Вообще, было сложно поверить, что россиянин забрал бой. Нет-нет, по целостному впечатлению именно Мовсар был сильнее, но как быть с очками? Мало того, что как минимум три из пяти раундов были близкими, так еще и в четвертой пятиминутке с Евлоева сняли балл за второе попадание в пах полулегковеса из Манчестера. Мало кто мог подумать, что судьи на глазах лондонской публики отдадут победу 32-летнему бойцу из России, а не хозяину клетки. Но ведь отдали! Двое арбитров поставили 48−46, третий углядел ничью (47−47). Теперь у одного из самых нелюбимых боссами лиги спортсменов рекорд 20−0 (10−0 в UFC) и неоспоримый статус претендента № 1 в дивизионе, где владеет титулом чемпион из Австралии Александр Волкановски.