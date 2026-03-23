Джо Роган назвал желаемый бой Ислама Махачева: «Бросьте, этот парень — легенда!»

«Я думаю, Иан Гарри заслуживает титульный шанс. Но то же я думаю про Камару Усмана. Бросьте, этот парень ведь — легенда. В последнем бою он выглядел сенсационно против Хоакина Бакли. Я бы хотел увидеть бой Махачев — Усман», — заявил Роган в эфире своего подкаста.
Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. На счету нигерийца Камару Усмана 21 выигрыш в 25 поединках.
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.