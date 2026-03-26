Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камил Гаджиев: «Хабиб — образец тотального доминирования в MMA. Величайший боец в истории без осечек в самой популярной весовой категории»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о Хабибе Нурмагомедове.

"Хабиб — образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. А легкий вес — одна из самых конкурентных категорий. И чтобы прорваться, нужно пройти через сумасшедшие жернова.

В тяжелом и полутяжелом весе бывают случайные чемпионы, кто-то травмирован, ребят не так много. Бывают бойцы, даже среди россиян, которые недавно проиграли, потом два боя выиграли и снова говорят о его титульных амбициях. Для легкого веса это нереально. В легком весе, чтобы снова вернуться в титульную гонку, нужно три года.

И вот Хабиб в самом легком показывал абсолютное, сумасшедшее доминирование. Представь на секунду, что он перед завершением карьеры в пух и прах разделал тогдашнего чемпиона Гейджи. Он его просто убил. Поэтому доминирование и отсутствие осечек в самой популярной весовой категории заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории", — сказал Гаджиев.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше