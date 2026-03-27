Хабиб выступил против женских ММА: «Всевышний создал женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все смешать»

"Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей. А она идет — и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел.
У каждого человека в этой жизни есть миссия. У мужчины — воспитать детей, заботиться о семье и близких. Но мало женщин, которые берут на себя большие обязательства. Им это очень тяжело. Это же не просто так.
Всевышний создает женщину слабой, а мужчину сильным. А люди хотят все изменить и смешать. Мне нравится, когда мужчина занимается мужским делом, а женщина — женским", — сказал Нурмагомедов.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах — 29−0.
Волков — о слухах про схватку с Хабибом в юности: «Это был парень, похожий на меня. Самое удивительное, что он с моей команды. Мой ученик, можно сказать».
Трамп предложил Джейку Полу провести поединок с Хабибом: «Он был отличным бойцом».