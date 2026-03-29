Известный ринг-анонсер UFC объявил победителем не того бойца

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Польский боец смешанных единоборств (ММА) Марчин Тыбура уступил американцу Тайреллу Форчуну на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сиэтле (США).
После трех раундов противостояния предварительного карда ринг-анонсер Брюс Баффер объявил победителем поляка (единогласное решение судей — 30−27, 29−28, 29−28). Однако Баффер назвал триумфатором не того тяжеловеса: участников боя вернули в клетку и заново объявили вердикт поединка.
В главном событии вечера октагон разделят экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) и Джо Пайфер (CША).