Известный ринг-анонсер UFC объявил победителем не того бойца

Известный ринг-анонсер UFC Баффер объявил победителем не того бойца.

Источник: UFC Russia

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Польский боец смешанных единоборств (ММА) Марчин Тыбура уступил американцу Тайреллу Форчуну на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сиэтле (США).

После трех раундов противостояния предварительного карда ринг-анонсер Брюс Баффер объявил победителем поляка (единогласное решение судей — 30−27, 29−28, 29−28). Однако Баффер назвал триумфатором не того тяжеловеса: участников боя вернули в клетку и заново объявили вердикт поединка.

В главном событии вечера октагон разделят экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (Новая Зеландия) и Джо Пайфер (CША).