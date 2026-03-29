Пайфер нокаутировал Адесанью в главном бою турнира UFC Fight Night 271

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джо Пайфер победил новозеландца Исраэля Адесанью в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 271 в Сиэтле (штат Вашингтон, США).
Поединок в среднем весе завершился победой Пайфера техническим нокаутом во втором раунде.
Адесанье 36 лет, на его счету 24 победы при 6 поражениях. Боец проиграл четвертый поединок подряд, серия длится с сентября 2023 года, когда он уступил американцу Шону Стриклэнду в титульном поединке среднего веса. Впервые Адесанья завоевал пояс в этой категории в октябре 2019 года, после этого он провел пять успешных защит, но в ноябре 2022-го уступил его бразильцу Алексу Перейре. В апреле 2023-го Адесанья вновь стал чемпионом, взяв у Перейры реванш. Это остается его последней победой на данный момент.
Пайферу 29 лет, в его активе стало 16 побед при 3 поражениях. Американец продлил победную серию до четырех поединков.