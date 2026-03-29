Пайфер нокаутировал Адесанью в главном бою турнира UFC Fight Night 271

Адесанье 36 лет, на его счету 24 победы при 6 поражениях. Боец проиграл четвертый поединок подряд, серия длится с сентября 2023 года, когда он уступил американцу Шону Стриклэнду в титульном поединке среднего веса. Впервые Адесанья завоевал пояс в этой категории в октябре 2019 года, после этого он провел пять успешных защит, но в ноябре 2022-го уступил его бразильцу Алексу Перейре. В апреле 2023-го Адесанья вновь стал чемпионом, взяв у Перейры реванш. Это остается его последней победой на данный момент.