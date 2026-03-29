Результат боя Вагабов — Ромеро будет пересмотрен независимой судейской коллегией

Пресс-служба турнира IBA Bare Knuckle 4 сделала заявление о пересмотре результатов боя на голых кулаках, в котором россиянин Вагаб Вагабов победил кубинца Йоэля Ромеро.

Источник: Sport24

Напомним, турнир проходил в Санкт-Петербурге 28 марта. Судьи единогласно отдали победу Вагабову — 48−47, 48−47, 49−46.

"Результат боя Ромеро VS Вагабов будет пересмотрен независимой судейской коллегией в ближайшее время, после чего вынесен вердикт. Мы в тесном контакте с командой Йоэля и официально заявляем, что он готов на реванш!

Также, лига приносит свои извинения за ошибку в статистических данных (нокдауны Вагабова) — это техническая ошибка. Признавать ошибки — удел сильных. Разбираться в них — удел сильнейших", — указано в заявлении.